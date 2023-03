Graciele Lacerda choca ao mostrar antes e depois da mãe: ''Pâncreas voltou a funcionar''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, comemorou emagrecimento drástico da mãe e controle de doença

A musa fitness Graciele Lacerda (42) impressionou ao mostrar a mudança que sua mãe sofreu nos últimos meses após entrar em seu programa de emagrecimento e reeducação alimentar. Nesta sexta-feira, 10, inclusive, a noiva de Zezé Di Camargo (60) comemorou uma vitória na saúde da mãe.

Além de ter perdido muito peso em apenas 15 dias em dezembro e ter continuado o processo até agora, Maria da Graça Lacerda conseguiu uma conquista: tirar a insulina. Diabética, ela vinha sofrendo com a doença há algum tempo. A filha então celebrou orgulhosa a vitória da mãe.

"Dividir uma notícia que acabei de receber, to muto feliz, muito mesmo, quem me acompanha aqui sabe que eu to cuidando da minha mãe, que ela tem diabete e a nossa vontade era suspender a insulina dela, desde dezembro a gente começou a fazer um trabalho, porque ela fazia uma dieta totalmente errada, mas o intuito mesmo é a saúde dela, ela emagrece tem outros benefícios através da alimentação, mas a questão era tirar a insulina", disse a influenciadora.

"O pâncreas dela voltou a funcionar", escreveu Graciele Lacerda ao contar com felicidade a notícia em vídeo em sua rede social. "Sempre teve diabete, mas nunca consegui cuidar do jeito que queria, então deixei ela por ela, ela chegar pra mim e dizer: eu quero, eu preciso", explicou o motivo de nunca ter ajudado a mãe e ter respeitado as escolhas dela sem impor seu estilo de vida saudável a ela.

Graciele Lacerda mostra antes e depois da mãe:

