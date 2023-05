Graciele Lacerda exibe corpaço escultural em fotos de biquíni estiloso

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda ostenta sua barriga trincada ao posar com biquíni e saída de praia com transparência

A musa fitness Graciele Lacerda agitou as redes sociais na noite desta terça-feira, 2, ao abrir seu álbum de fotos do final de semana. A estrela mostrou que passou o feriadão em Balneário Camboriú e aproveitou os dias ensolarados para um passeio de barco no mar.

Noiva do cantor sertanejo Zezé Di Camargo, ela deixou à mostra o seu corpo sarado e a barriga trincada ao posar apenas de biquíni preto e saída de praia com renda e transparência.

Nos comentários, os fãs encheram Graciele de elogios. “Você é tão linda”, contou um seguidor. “Linda e estilosa”, declarou outro. “Muito perfeita, deusa”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda revela arrependimento na vida

A musa fitness Graciele Lacerda (42) contou que poderia ter se preparado antes para realizar o sonho de ser mãe. Em tratamento para ter o seu primeiro filho com o amado, ela confessou que se arrepende de não ter congelado os óvulos.

Com sinceridade, ela confessou o seu arrependimento na relação. "(Meu maior arrependimento hoje) Com certeza é de não ter congelado meus óvulos antes. De ter abdicado, de abrir mão de uma coisa que hoje estou sofrendo para conquistar", disse ela.

E explicou o motivo para não ter feito isso antes. "Eu me bloqueei por causa de outras pessoas e por causa de falatórios e acabou que isso hoje está me prejudicando e dificultando. Então, esse é o meu maior arrependimento", afirmou ela.

Por fim, ela deu um conselho: "Mulheres, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então se você não pensa em ter filhos, pelo menos congele, porque lá na frente vai ser muito mais fácil".