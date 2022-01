Gleice Damasceno ostenta corpo escultural em biquíni de crochê florido: ''Maravilhosa''

Em local paradísiaco, ex-BBB Gleice Damasceno exibiu toda a sua beleza ao apostar em biquíni de crochê florido e arrancou suspiros dos fãs

25/01/2022

Nós não temos palavras para a beleza da influenciadora Gleici Damasceno (26).

A vencedora do BBB19, deixou a web babando ao compartilhar cliques tomando sol com um biquíni de crochê florido clorido e esbanjou plenitude no momento de descanso.

Nas fotos, tirada em um local paradisíaco, ela exibiu suas curvas e seu corpão sarado ao renovar o bronzeado com estilo em diversas poses.

"O biquíni de milhões", brincou ela ao sobre o biquíni se tornou tendência entre as celebridades.

Nos comentários, é claro, os fãs não pouparam elogios e declarações: "Como consegue ser tão linda?", questionou um internauta. "Quero esse biquíni", disse outra. "Maravilhosa demais", destacou um terceiro.

Ainda recentemente, Gleici Damasceno fez sucesso nas redes sociais ao compartilhar detalhes da sua viagem pela França com a presentadora Ana Clara (24).

