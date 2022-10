Gizelly Bicalho impressiona seguidores com vestido vermelho

Gizelly Bicalho se despede de sua viagem para Punta Cana em grande estilo e arranca elogios de fãs

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 21h14

Nesta sexta-feira, 30, a advogada Gizelly Bicalho (30) deixou seus seguidores impressionados com seu look da noite. Para celebrar o fim do “Gabi Weekend”, festa de aniversário de Gabi Lopes (28), que durou quatro dias, a ex-sister apostou em um vestido vermelho com abertura na barriga.

Em alguns registros publicados pela influenciadora, ela aparece ostentando um corpão com o vestido marcante, e escreveu na legenda: “Última noite do @gabiweekend. Viagem inesquecível!! Vc arrasa @gabilopess”, se referindo ao fim da viagem e do evento.

Nos comentários, seus seguidores babaram na beleza da advogada, enchendo de carinhas apaixonadas, corações e elogios. “Gata”, “Linda”, “Deusa”, "Arrasando", são alguns dos exemplos que se pode encontrar.

Veja a publicação de Gizelly Bicalho com vestido vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gizelly Bicalho 🌪 (@gizellybicalho)

