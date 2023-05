Giullia Buscacio passa a tesoura no cabelo e exibe mudança radical

Após Travessia, Giullia Buscacio adota novo visual e acumula elogios nas redes sociais: “Ainda mais linda”

A atriz Giullia Buscacio (26) causou alvoroço nas redes sociais ao exibir seu novo visual nesta terça-feira, 23. A artista, que fez uma participação especial como a personagem ‘Bruna’ na reta final da última novela das nove da Globo, ‘Travessia’, radicalizou completamente e decidiu passar a tesoura nos longos fios castanhos.

“Ops..”, ela legendou a publicação de um vídeo em que mostra o antes e depois da transformação com a ajuda de seu cabeleireiro, Rodrigo Pasqualini: “Essas mechas eu amei, tá um sucesso, eu adoro essas mechas, só que eu acho que tá muito comprido e eu queria deixar nessa linha”, a morena explicou ao profissional.

Em seguida, Giullia recebeu o apoio do cabeleireiro para cortar o cabelo sozinha: “Tô nervosa, ai senhor, tá reto isso?”, ela perguntou antes de passar a tesoura de vez. “Desapega vai”, Rodrigo incentivou e a atriz enfim cortou o cabelão: “Socorro! Ai gostei”, ela disparou assim que viu o novo visual tomando forma.

Para finalizar a sequência, Giullia surgiu com os cabelos cortados e iluminados fazendo caras e bocas e ganhou uma chuva de elogios nos comentários: “Linda”, disse uma fã. “Você fica linda de todo jeito, Giu”, exaltou outra admiradora. “Esse seu cabelo é perfeito, fica linda de qualquer jeito”, disse uma terceira. “Tá ainda mais linda”, opinou mais uma.

