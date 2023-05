Após Travessia, Giullia Buscacio surge de biquíni mínimo ao curtir as férias

Depois de uma participação na reta final da novela Travessia, Giullia Buscacio ostenta corpaço sarado em fotos de biquíni

A atriz Giullia Buscacio (26) elevou a temperatura das redes sociais ao aparecer só de biquíni mínimo durante suas férias. Ela fez uma participação especial na reta final da novela Travessia, da Globo, e embarcou para os Estados Unidos logo depois do fim das gravações. Em seu feed do Instagram, a morena mostrou as fotos de quando curtiu um dia de sol em uma praia de Miami.

A musa apostou em um biquíni com as cores e a estampa da bandeira do Brasil. O modelito destacou as curvas impecáveis dela, o bronzeado perfeito e a barriga reta.

Vale lembrar que Giullia Buscacio já fez várias novelas na Globo, como Novo Mundo, Velho Chico, O Sétimo Guardião e Éramos Seis.

Clara Moneke, de Vai na Fé, ostenta sua beleza em novo ensaio

A atriz Clara Moneke (24), que interpreta a Kate na novela Vai na Fé, da Globo, exibiu a sua boa forma em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a estrela ostentou suas curvas impecáveis e a beleza deslumbrante ao posar apenas de biquíni vermelho.

Ela caprichou nas poses ao lado de uma piscina no Rio de Janeiro e deixou à mostra sua barriga sarada e as pernas torneadas. Tanto que ela foi elogiada pelos seus fãs nos comentários das fotos. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “É a musa de 2023 de Wakanda”, escreveu outro. “Olhei e gritei: Sereia”, declarou mais um. “Você é perfeita”, escreveu outro.