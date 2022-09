Giulia Costa aposta em camisa com decote e minissaia jeans: ''Linda mulher''

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa chama atenção da web ao posar de saia curtinha e camisa xadrez com decote e amarração

Estilosa, a filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (22), colecionou elogios dos seguidores ao exibir mais uma produção impecável nas redes sociais!

A jovem, que recentemente se formou na faculdade e é herdeira da atriz do relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu em novembro de 2012, Giulia esbanja estilo com camisa e saia jeans na noite de sábado, 03.

A famosa exibiu o corpão ao seu mostrar o look para noitada com parte dos cabelos presos em coques. Ela combinou uma minissaia jeans com uma camisa xadrez com amarração na frente e decotada. Deixando os pernões em evidência com a saia curtinha, ela completou o look com botas pretas de cano alto, joias douradas, óculos escuros e uma bolsa preta da grife Chanel.

"Fui", escreveu Giulia Costa na legenda ao dividir as imagens em seu Instagram. Os seguidores rapidamente destacaram a beleza da herdeira de Flávia Alessandra. "Um mulherão", "Um arraso total", "Que Deusaaa", "Uau! Top, maravilhosa", "Perfeita é pouco", "Linda e estilosa", "Aaaaa que linda! Arrasou", "Linda mulher".

Confira o look estiloso de Giulia Costa:

Giulia Costa surge de vestidinho transparente e coleciona elogios

A atriz Giulia Costa mostrou seu corpão nas redes sociais ao publicar fotos em que aparece com um look pink! Na quarta-feira, 31, em seu feed do Instagram, a jovem surgiu usando um vestido curtinho rosa com tecido levemente transparente. Em um dos cliques, Giulia posou agachada, deixando em evidência suas pernas torneadas. A gata completou o visual com salto alto e óculos de sol da mesma cor e uma bolsa azul-turquesa. "Nas quartas... (você sabe)", escreveu Giulia na legenda do post, em inglês, em referência à frase "nas quartas, usamos rosa" do filme Meninas Malvadas (2004).

