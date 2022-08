Filha de Flávia Alessandra mostra fotos da formatura ao lado da família

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra com diretor Marcos Paulo, que faleceu em 2012, se forma em Cinema e celebra com a família

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 19h12

A filha de Flávia Alessandra (48), Giulia Costa (22), herdeira da atriz com o diretor de televisão e cinema Marcos Paulo (1951-2012) se formou na faculdade!

Neste domingo, 07, a jovem compartilhou fotos em que aparece recebendo o carinho da mãe, do padrasto, que considera como pai, Otaviano Costa (49), e da irmã, Olívia. Nas imagens, publicadas no Instagram, ela aparece usando beca e celebrando a formatura em Cinema.

"Fim. Formada! Obrigada por tanto, família. Não conseguiria sem vocês", declarou Giulia Costa na legenda do post.

Giulia recebeu mensagens de carinho de amigos e seguidores. "O mundo é seu bebê", disse Polly Marinho nos comentários. "SUCESSO, você merece!", "Sucesso nessa sua nova jornada Jujuba!", "Todo sucesso do mundo, Giu, sentimos muito orgulho de você!!!", "Que grande conquista Giulia! Muito feliz por você! Parabéns! Que você tenha uma carreira de sucesso", "O sorrisão dos seus pais orgulhosos", destacaram alguns internautas.

Vale lembrar que Flávia foi casada com Marcos Paulo de 1992 a 2002. O diretor faleceu aos 61 anos de idade, em novembro de 2012, de embolia pulmonar.

Filha de Flávia Alessandra e Marcos Paulo, Giulia Costa, se forma:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Flávia Alessandra aposta em look preto para passeio

Flávia Alessandra chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar mais uma das suas produções das férias em família e, claro, que o look escolhido arrancou elogios dos internautas. Posando em um poste, a atriz ostentou as pernas definidas em um vestido preto justinho com recortes estratégicos entre os seis e a cintura.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!