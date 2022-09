Filha de Flávia Alessandra surge com vestido curtinho e ostenta pernões sarados: ''Belíssima''

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, recebe chuva de elogios ao posar com look rosa justinho e exibe corpaço em fotos

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 09h20

A atriz Giulia Costa (22), filha de Flávia Alessandra (48), mostrou seu corpão nas redes sociais ao publicar fotos em que aparece com um look pink!

Na quarta-feira, 31, em seu feed do Instagram, a jovem, da relação da atriz com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012), que faleceu aos 61 anos, vítima de uma embolia pulmonar, surgiu usando um vestido curtinho rosa com tecido levemente transparente.

Em um dos cliques, Giulia posou agachada, deixando em evidência suas pernas torneadas. A gata completou o visual com salto alto e óculos de sol da mesma cor e uma bolsa azul-turquesa.

"Nas quartas... (você sabe)", escreveu Giulia na legenda do post, em inglês, em referência à frase "nas quartas, usamos rosa" do filme Meninas Malvadas (2004).

O post da gata recebeu muitas curtidas e comentários dos fãs, que exaltaram a beleza dela. "Perfeitaaaaa", "Maravilhosa", "Vestimos rosaaaa", "Muito patyyyy", "Boneca", "Gata linda maravilhosa", "Belíssima mulher", elogiaram.

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, aposta em look rosa:

Giulia Costa mostra fotos da formatura ao lado da família

Giulia Costa se formou na faculdade recentemente e compartilhou fotos em que aparece recebendo o carinho da mãe, do padrasto, que considera como pai, Otaviano Costa (49), e da irmã, Olívia. Nas imagens, ela aparece usando beca e celebrando a formatura em Cinema. "Fim. Formada! Obrigada por tanto, família. Não conseguiria sem vocês", declarou Giulia Costa no post.

