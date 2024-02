Giovanna Ewbank aposta em nova tendência da moda e esbanja poder

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank aposta em nova tendência da moda em novos cliques e esbanja poder com look maravilhoso; confira!

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank mostrou que combina com qualquer tendência da moda! Nesta quarta-feira, 7, a famosa compartilhou novos cliques de uma sessão de fotos em suas redes sociais e arrancou suspiros de seus seguidores com um look mega poderoso.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Bruno Gagliasso publicou alguns registros apostando na estética Mob Wife, ou "esposa de mafioso", que está super em alta na web e é marcada pelos casacos de pele e itens maximalistas e escuros. De vestido de penas e maquiagem marcante, Gioh surgiu toda poderosa para seus fãs.

"Seria eu a nova tendência MOB WIFE?", escreveu ela na legenda da publicação. Seus seguidores ficaram encantados com as fotos e lhe rasgaram elogios nos comentários. "Manaaaa de Deus", disse a cantora Ivete Sangalo. "Afff tá bunitaaaa viu", declarou a atriz Thaila Ayala."Amor você é tendência!!!!!", apontou um fã. "Como explicar a Giovanna? Maravilhosa é pouco pra ela!", disparou outro. "Arrasou", escreveu mais um.

Confira a publicação:

Filho caçula de Giovanna Ewbank encanta ao apresentar seu cavalo

Na última terça-feira, 6, Giovanna Ewbank e Bruna Gagliasso mostraram que sabem curtir um tempo com seus filhos no rancho da família. Em suas redes sociais, os dois publicaram um vídeo de seu filho caçula, Zyan, de 3 anos, que aproveitou um passeio a cavalo durante sua passagem pela roça no último fim de semana.

No Instagram, os papais fizeram uma publicação em colaboração e mostraram seu herdeiro, que apresentou o cavalo para os seguidores dos atores. De chapéu de caubói e bota, o menino apareceu todo feliz para a atividade.

Em vídeo, Zyan encantou com sua fofura ao apresentar o nome de seu amigo da roça. "Pai, ele é meu 'caibói elétrico'", revelou o garoto. "Nossa, eu gostei desse nome, hein", respondeu Gioh, que estava por trás da câmera. "Caibói Elétrico Pow", reforçou o filho. "Caraca!", disse Bruno, impressionado com a escolha.