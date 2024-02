Filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso encanta ao apresentar seu cavalo

Zyan, filho caçula de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, apresenta seu cavalo e encanta os seguidores dos pais com seu jeitinho fofo; confira!

O casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso gosta de curtir um tempo na roça com sua família. Nesta terça-feira, 6, os dois publicaram um vídeo de seu filho caçula Zyan, de 3 anos, que aproveitou um passeio a cavalo durante uma visita ao rancho da família no último fim de semana.

No Instagram, os papais fizeram uma publicação em colaboração e mostraram seu herdeiro, que apresentou o cavalo para os seguidores dos atores. De chapéu de caubói e bota, o menino apareceu todo feliz para a atividade.

Em vídeo, Zyan encantou com sua fofura ao apresentar o nome de seu amigo da roça. "Pai, ele é meu 'caibói elétrico'", revelou o garoto. "Nossa, eu gostei desse nome, hein", respondeu Gioh, que estava por trás da câmera. "Caibói Elétrico Pow", reforçou o filho. "Caraca!", disse Bruno, impressionado com a escolha.

Nos comentários, seus seguidores se derreteram pelo registro super fofo do menino. "Ele é fofo demais! É essa voz rouca é um charme", disse um fã. "Como pode né, ele é a cópia da Gio e do Bruno… Lindo demais", declarou outro. "Ah que lindeza. Perdi tudo na botinha e no look kkkkk", disparou mais um.

Confira o vídeo:

Giovanna Ewbank reúne sua família em viagem para roça

Na última segunda-feira, 5, Giovanna Ewbankabriu o álbum de sua viagem para o rancho da família no último fim de semana. A esposa de Bruno Gagliasso reuniu seus filhos, Titi, de 10 anos, Bless, de 8, e Zyan, de 3, além de seu irmão, Gian Luca Ewbank, para passar alguns dias na roça e curtir juntinhos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a atriz e apresentadora apareceu de calça jeans e chapéu de caubói para curtir o dia. Nos cliques, ela também posou com seu irmão e mostrou seus filhos fazendo diversas atividades, como andar de quadriciclo e brincar com chapéus.

Na legenda da publicação, a famosa falou sobre os seus dias deliciosos no rancho. "Bom dia amores! Tô voltando pra cidade, mas passei o final de semana na roça… eita coisa boa viu, recarreguei toda a energia que precisava pra semana! E vocês ein? Onde recarregam a energia de vocês??? Conta aqui só pra eu ver um negócio, rsr", escreveu Giovanna.