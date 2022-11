Giovanna Antonelli chama atenção ao posar só de calça jeans: "A perfeição existe"

A atriz Giovanna Antonelli deixou os fãs enlouquecidos ao surgir de calça jeans cobrindo os seios com os cabelos

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 11h45

Giovanna Antonelli(46) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece apenas de calça jeans e salto alto.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a atriz, que interpreta a delegada Helô na novela Travessia, da TV Globo, esbanjou beleza e sensualidade ao dividir algumas imagens de seu ensaio fotográfico em que cobre os seios com os cabelos.

"Calça jeans e gentileza nunca saem de moda", afirmou a artista na legenda da publicação, que deixou os fãs impressionados com tanta beleza.

A postagem rapidamente recebeu uma chuva de elogios. "A perfeição existe e se chama Giovanna Antonelli", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Eu não estava pronta", brincou uma fã. "Deusona", comentou Juliana Paes.

Confira as fotos de Giovanna Antonelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Clique raro com o marido

Recentemente, o marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira (45), surgiu em um clique raro com a atriz. Ela compartilhou uma selfie agarradinha com o amado e celebrou mais um momento especial ao lado dele. "Num pôr do sol … só esperando seu niver!", disse a artista sobre estar aguardando o aniversário do amado.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!