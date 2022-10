Marido de Giovanna Antonelli surge em foto rara grudado com a atriz: ''Lindos''

Na rede social, marido de Giovanna Antonelli apareceu em selfie romântica com a atriz e encantou

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 07h57

O marido de Giovanna Antonelli (46), Leonardo Nogueira (45), surgiu em um clique raro com a atriz de Travessia. Neste domingo, 30, ela compartilhou uma selfie agarradinha com o amado e celebrou mais um momento especial ao lado dele.

Curtindo o final do dia com muito chamego, a artista da novela das nove da Globo apareceu sem maquiagem com um look laranja aproveitando a folga com o diretor.

"Num pôr do sol … só esperando seu niver!", disse Giovanna Antonelli sobre estar aguardando o aniversário do amado.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram os pombinhos de muitos elogios. "Lindos", admiraram os fãs. "Só isso importa", declarou-se Leonardo Nogueira.

Veja a foto de Giovanna Antonelli com o marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falam sobre reviverem casal em novela

O casal tão pedido por Gloria Perez, delegada Helô e advogado Stenio, está de volta na próxima novela das nove, Travessia. Em coletiva de imprensa da obra, os atores Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falaram sobre a oportunidade de reviverem os personagens após 10 anos de sua estreia em Salve Jorge.

Segundo a intérprete da autoridade policial, algumas coisas mudaram com a passagem do tempo, mas ela tentou resgatar muito do que foi feito na primeira trama.

"Não somos mais os mesmo 10 anos depois, eu voltei várias vezes em Salve Jorge buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, mandava mensagem pro Nero: 'olha essa cena, vamos ver juntos pra gente retomar coisas'", contou Giovanna Antonelli que animou os fãs ao anunciar a volta da personagem.

