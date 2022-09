Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falam sobre reviverem casal em novela: ''Não somos mais os mesmos''

Após 10 anos, Giovanna Antonelli e Alexandre Nero voltam com delegada Helô e Stenio de 'Salve Jorge' em 'Travessia', próxima novela das nove

Nataly Paschoal Publicado em 21/09/2022, às 10h36

O casal tão pedido por Gloria Perez, delegada Helô e advogado Stenio, está de volta na próxima novela das nove, Travessia. Em coletiva de imprensa da obra, os atores Giovanna Antonelli e Alexandre Nero falaram sobre a oportunidade de reviverem os personagens após 10 anos de sua estreia em Salve Jorge.

Segundo a intérprete da autoridade policial, algumas coisas mudaram com a passagem do tempo, mas ela tentou resgatar muito do que foi feito na primeira trama.

"Não somos mais os mesmo 10 anos depois, eu voltei várias vezes em Salve Jorge buscando cenas, tentando trazer coisas daquela Helô, mandava mensagem pro Nero: 'olha essa cena, vamos ver juntos pra gente retomar coisas'", contou Giovanna Antonelli que animou os fãs ao anunciar a volta da personagem.

Helô (Giovanna Antonelli) - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Alexandre Nero também falou sobre o retorno do advogado divorciado da delegada. "Final feliz funciona em novela, o que não funciona é felicidade o tempo inteiro, tem que ter conflitos, então inteligentemente a Gloria começou com eles separados, acho que a semente é a mesma, tá ali de inicial, aquela coisa que é típica deles, de gato e rato, divertida passando muito pelo humor", disse.

Stenio (Alexandre Nero) - Foto: Globo/ Ellen Soares

Sobre as mudanças do casal tão pedido, Gloria Perez - que falou recentemente sobre a polêmica de ter escalado Jade Picon (20) para a trama - revelou o que fez de diferente para eles agora em Travessia. "Em Salve Jorge o casal ficava muito restrito a relação deles, passeavam muito pouco em outras áreas e, nessa novela não, estão absolutamente inseridos na história central, que é a parte profissional dos dois vem muito forte...", contou ela sobre ao invés de criar uma delegada e um novo advogado retomar os personagens tão lembrados pelo público.

Uma breve sinopse de Helô e Stenio em Travessia

A delegada Helô fez uma especialização em crimes digitais e está pronta para atuar nos novos casos da área ao lado da investigadora Yone (Yohama Eshima). E um deles é o da protagonista Brisa (Lucy Alves). Quem faz a ponte para este encontro é Creusa (Luci Pereira), madrinha da jovem maranhense. A funcionária está no Maranhão quando recebe o convite para voltar a trabalhar com Helô. Pela gratidão à ex-patroa e disposta a mudar de ares, ela aceita voltar para o Rio de Janeiro. E, já no Rio, é o primeiro contato da afilhada, que está vindo em busca de notícias de Ari (Chay Suede), mas completamente enrascada na confusão gerada pela deepfake.

Helô (Giovanna Antonelli) e Yone (Yohama Eshima) na delegacia - Foto: Globo/João Miguel Júnior

Stenio também segue atuando em seu escritório de advocacia, e agora tem como "pessoa de confiança", a competente Laís (Indira Nascimento). Ao contrário de Helô, ele não tem tanto critério na escolha dos casos em que atua. Para o advogado, qualquer cliente é cliente, então, muitas vezes, joga no lado oposto da delegada: enquanto ela defende uns, ele é quem advoga a favor do lado contrário. E é por isso que os dois já se casaram e se divorciaram duas ou três vezes e estão separados quando a história de Travessia começa a ser contada. Mas Stenio segue apaixonado pela ex-mulher, com quem vive o jogo de gato e rato nos negócios e no amor, e não hesita em arriscar uma aproximação sempre que tem oportunidade

Stenio (Alexandre Nero) e Laís (Indira Nascimento) - Foto: Globo/João Miguel Júnior

