Gal Gadot choca ao mostrar corpão após o nascimento da terceira filha

Sem edição, atriz Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, choca ao mostrar corpão em biquíni mínimo após o nascimento da terceira filha

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 11h11

A atriz Gal Gadot (37), responsável por viver a heroína Mulher-Maravilha nas telonas, chocou os fãs ao posar somente de biquíni em uma nova postagem. Os três registros presentes no álbum mostram a artista em roupa de banho, sorridente, sentada próxima a uma piscina.

As imagens, publicadas no Instagram, mostram o corpo da modelo pouco mais de um ano após o nascimento de sua terceira filha, Daniella Varsano Gadot. Na legenda do álbum de fotos, a beldade incluiu apenas o emoticon de sol.

“Heroína na vida real também”, brincou uma pessoa nos comentários. “Você é maravilhosa!”, exclamou outra. “Uma beleza de outro mundo! Uma deusa mesmo”, elogiou uma outra admiradora. “Não tenho palavras para sua beleza", declarou um quarto.

Vale lembrar que a estrela hollywoodiana ainda é mãe de Alma (10) e Maya (5). As três são fruto do casamento da atriz com o empresário holandês ​​Yaron Varsano.

