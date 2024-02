Gaby Amarantos impressiona ao exibir corpão: "Perfeita"

A cantora Gaby Amarantos chamou a atenção dos seguidores das redes sociais postar fotos exibindo seu corpaço em meio à natureza

Gaby Amarantos elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar uma sequência de cliques em que aparece esbanjando beleza em meio à natureza.

Em seu perfil no Instagram, a cantora ostentou suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fio-dental, enquanto se refrescava na água. "Entre recarregar as energias pro carnaval e criar a gente posa e pisa na cabeça do jacaré nesse #dump Amazônico", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas rasgaram elogios para a beleza da artista. "Deusa", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "Perfeita", afirmou uma fã. "Belíssima", comentou mais uma. "Maravilhosa demais", falou uma admiradora.

Em dezembro do ano passado, Gaby revelou quantos quilos emagreceu nos últimos tempos. A estrela contou que mudou seus hábitos e conseguiu redefinir sua silhueta ao eliminar 16 quilos do seu peso. "Menos 16 kg, fazendo a chuka (enema), comendo bem, de tudo, abusando das frutas, me exercitando, água, água. Escolhendo melhor os pensamentos, sendo grata, orando, trabalhando, alegre, chorando de felicidade, rindo, rindo, co-existindo e me lambuzando", escreveu.

Confira as fotos:

Gaby Amarantos se reconecta com a natureza do Pará

A cantora Gaby Amarantos tirou um tempo livre na agenda intensa de trabalhos para se reconectar com a natureza. A artista visitou Alter do Chão, no Pará, e curtiu as lindas praias desertas à beira do Rio Tapajós. Ela ainda visitou o Jardim Vitória-Régia.

"Amo o Pará e o Brasil, então ter esse tempo em Alter do Chão me permitiu retornar às minhas raízes e fazer uma verdadeira limpeza. Me senti abraçada. A experiência se tornou muito mais especial. Sei que quando eu retornar para casa, vou seguir aproveitando esse ritual de autocuidado", comenta a artista, que está na região a convite de Essências do Brasil por Lux Botanicals. Confira!