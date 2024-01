Gaby Amarantos se reconecta com a natureza do Pará: ‘Minhas raízes’

Cantora a apresentadora curte o tempo livre em Alter do Chão. Ela visita Jardim Vitória-Régia e toma banho no Rio Tapajós

Gaby Amarantos (45) tirou um tempo livre na agenda intensa de trabalhos para se reconectar com a natureza. A cantora e apresentadora está em Alter do Chão, no Pará, curtindo as lindas praias desertas à beira do Rio Tapajós. A paraense ainda visitou o Jardim Vitória-Régia.

“Amo o Pará e o Brasil, então ter esse tempo em Alter do Chão me permitiu retornar às minhas raízes e fazer uma verdadeira limpeza. Me senti abraçada. A experiência se tornou muito mais especial. Sei que quando eu retornar para casa, vou seguir aproveitando esse ritual de autocuidado”, comenta a artista, que está na região a convite de Essências do Brasil por Lux Botanicals.

CARNAVAL 2024

Gaby Amarantos é uma das atrações confirmadas no Circuito Icoaraci Folia, em Belém, que será realizado entre os dias 9 e 14 de fevereiro, no corredor oficial montado para os foliões na Rua 15 de Agosto, entre a travessa Berredos e avenida Dr. Lopo de Castro.

A rainha do tecnobrega vai se apresentar, gratuitamente, no dia 13. A informação foi divulgada pela prefeitura no inicio do último dia 30.

GRAMMY LATINO

No final do ano passado, a cantora e apresentadora venceu o Grammy Latino na categoria de ‘Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa’, com o ‘Tecnoshow’, e dedicou o prêmio a todas as mulheres negras do Brasil.