Gaby Amarantos revela quantos quilos perdeu e exibe nova silhueta

Gaby Amarantos surpreende ao contar quantos quilos já eliminou do seu corpo e ostenta o bronzeado impecável em novas fotos

A cantora Gaby Amarantos surpreendeu ao revelar quantos quilos emagreceu nos últimos tempos. A estrela contou que mudou seus hábitos e conseguiu redefinir sua silhueta ao eliminar 16 quilos do seu peso . Tanto que ela mostrou fotos apenas de biquíni para ostentar suas novas curvas.

A artista apareceu de biquíni branco em fotos curtindo uma piscina ao ar livre e deixou à mostra a barriga reta. Assim, na legenda, ela contou o que fez para perder peso.

"Menos 16 kg, fazendo a chuka (enema), comendo bem, de tudo, abusando das frutas, me exercitando, água, água. Escolhendo melhor os pensamentos, sendo grata, orando, trabalhando, alegre, chorando de felicidade, rindo, rindo, co-existindo e me lambuzando", escreveu.

View this post on Instagram A post shared by Gaby Amarantos (@gabyamarantos)

Gaby Amarantos faz rara aparição com o marido e o filho

A cantora Gaby Amarantos aproveitou as férias para viajar com a família em dezembro de 2022. Ela abriu um álbum de fotos dos seus passeios com o marido, Gareth Jones, e o filho, Davi, de 13 anos, pela Inglaterra. Os três apareceram muito agasalhados enquanto se divertiam ao ar livre durante o inverno europeu.

"Te amo, Inglaterra. Amo estar com meus boys e com a família britânica. Adoro 'fish and chips', mas sempre sinto falta de um açaí para melhorar tudo”, disse ela na legenda. Gaby e Gareth estão casados desde 2014.