Gabi Martins ostenta corpaço ao surgir dançando de biquíni: "Um espetáculo"

A cantora e ex-BBB Gabi Martins arrancou elogios dos fãs ao dançar apenas de biquíni na web

A ex-BBB Gabi Martins(26) elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 10, ao compartilhar um novo registro apenas de biquíni.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora ostentou beleza ao exibir seu corpão impecável enquanto fazia a coreografia da música 'Ai Papai', de Anitta, Mc Danny e Hitmaker.

A boa forma da loira chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente encheram a publicação de curtidas e elogios. "Linda demais", disse uma internauta. "Perfeição existe sim", escreveu outra. "Musa. Não canso de admirar sua beleza", falou um seguidor. "Você é um espetáculo", afirmou um fã.

Confira o vídeo de Gabi Martins dançando de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Alerta de 'pilantragem'

Recentemente, Gabi Martins revelou aos seguidores que aconteceu um desencontro ao tentar alertar uma amiga que seu companheiro não prestava. Sem dizer quem era a amiga, ela explicou que teria alertado sobre alguns atos do namorado, mas o aconselhamento pareceu não surtir efeito. "E vamos de mais um dia falando para a amiga largar o boy que não assume ela de jeito nenhum. O pior é quando você avisa das pilantragens dele, eles terminam, depois ela volta e se afasta de você", revelou.

