Gabi Martins ostenta a barriga negativa e o decote poderoso na academia

Gabi Martins mostra foto com look ousado na academia e sua barriga trincada rouba a cena

A cantora e ex-BBB Gabi Martins (26) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 7, ao compartilhar uma nova selfie na academia. Antes de realizar o seu treino, a estrela registrou o seu look do dia e a boa forma roubou a cena.

Gabi apareceu com um conjunto de top e saia na cor amarela e destacou sua beleza deslumbrante. A estrela caprichou no decote poderoso e também deixou a barriga negativa e trincada à mostra.

Além disso, ela brincou sobre o antes e depois do treino, já que mostrou uma foto com expressão de desespero no álbum do Instagram. “Início do treino X fim de treino”, brincou ela.

Gabi Martins arrasa em foto de biquíni na praia

Há pouco tempo, a cantora Gabi Martins (26) colocou seu corpaço treinado para jogo na praia! Ela exibiu suas curvas saradas em fotos de biquíni. Nos registros, a artista apareceu fazendo várias poses em Fortaleza e chamou a atenção com seu corpaço escultural bem bronzeado.

De biquíni rosa, modelo fio-dental, Gabi Martins esbanjou sua barriga chapada, seus pernões torneados e seu bumbum empinado. "Oie, saudades", falou ela sobre os cliques.