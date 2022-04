Flay capricha em fantasia de Elfa para curtir festa em Maceió: "Respeita uma elfa"

Ex-BBB e cantora Flay se transforma em Elfa para festa a fantasia em Maceió e impressiona ao mostrar corpão escultural

Redação Publicado em 13/04/2022, às 11h08

A ex-BBB Flay (27) não poupou esforços e caprichou na fantasia para curtir a festa de 29 anos da ex-A Fazenda Marina Ferrari (37), em Maceió, na última segunda-feira, 11.

Dona de um corpo escultural, a cantora escolheu ir de Elfa e apostou em uma produção nada básica, feita por ela mesmo, para dar vida ao ser místico.

"Respeita uma elfa, bebê!", brincou a compositora ao revelar a sua fantasia.

Após a publicação, os fãs, é claro, ficaram sem palavras e não pouparam declarações: "A mulher mais lindo do Brasil", comentaram. "Gata demais", continuaram. "Fiquei até sem ar", brincou um terceiro.

No tema 29 mundos de Marina - de Midgard à Asgard, a festa foi inspirada na mitologia nórdica, inspirado em crenças, lendas e mitos dos povos escandinavos. A decoração seguiu as narrativas que marcaram a Era dos Vikings (século VIII ao XI d.C.) e teve como destaque seres sobrenaturais típicos das crenças nórdicas, como deuses, heróis, monstros, feiticeiros, anões, dragões e serpentes.

Ainda recentemente, a cantora virou notícia ao aparecer cantando a música I Have Nothing, de Whitney Houston (1963–2012). Soltando o vozeirão, a famosa surpreendeu muita gente na web com sua potência vocal e talento.

Flay se transforma em Elfa para curtir festa a fantasia em Maceió: