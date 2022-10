Flávia Alessandra sensualiza em fotos no espelho e impressiona: ''Sem defeitos''

A atriz Flávia Alessandra deu um show de beleza em novas fotos em frente ao espelho e deixou os seguidores babando

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 13h05

Flávia Alessandra (48) surpreendeu os seguidores ao publicar novas fotos nas redes sociais. Ostentando sensualidade, a atriz arrancou elogios até mesmo do marido e da filha.

Em frente ao espelho, a famosa exibiu o visual simples com regata de grife e calça jeans, cabelo solto e ondulado, e maquiagem forte.

"'Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria substância'- Simone de Beauvoir", escreveu ela na legenda da publicação.

Otaviano Costa rapidamente comentou. "Olhar 43", disparou ele. "Nossa, ameii essa make", disse Giulia Costa.

Os admiradores lotaram os comentários com elogios. "Sua beleza é de outro mundo", "Vivo dizendo que você passou na fila da beleza 500 mil vezes, como pode ser tão linda", "Olha esse carão Brasil!", dispararam eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Alessandra 🅰️+ (@flaviaalessandra)

FLÁVIA ALESSANDRA CELEBRA ANIVERSÁRIO DA FILHA CAÇULA

A filha de Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) completou 12 anos de vida. Os papais corujas usaram as redes sociais para fazer homenagens para Olivia e emocionaram. A atriz compartilhou um vídeo desde o parto da herdeira até os dias atuais e rasgou elogios para ela. "Hoje é dia da nossa menina linda! Do amor de nossas vidas, que já tá enorme, mas continua sendo nossa pequena. Cheia de amigas e amigos, doce, com suas dúvidas, mas também cheia de certezas, Nutella e diversão… Ela nos relembra de como devemos levar a vida, do que realmente importa e do que vale a pena", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!