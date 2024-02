Flávia Alessandra ostenta corpão com look cavadíssimo: "Poderosa"

A atriz Flávia Alessandra movimentou as redes sociais ao compartilhar vários cliques curtindo um passeio de barco

Flávia Alessandra movimentou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante um passeio de barco com o marido, o ator e apresentador Otaviano Costa, e algumas amigas.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz ostenta suas curvas impecáveis ao surgir fazendo pose, enquanto usa um biquíni cavadíssimo vermelho. Ela também aparece se refrescando no mar ao lado do amado.

Ao dividir o momento de lazer, Flávia citou um trecho de uma música do cantor Gilberto Gil. "'Vida é alegria. Vida me dá prazer. Vida é a luz do dia. Vida, vida vivida. Vida é o amor. Vida'", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios dos internautas. "Poderosa", disse uma seguidora. "Que maravilhosa", escreveu outra. "Um escândalo de tão linda que é", falou uma fã. "Musa maravilhosa ! Família maravilhosa!! Que benção", comentou mais uma.

Confira as fotos:

Flávia Alessandra mostra dia de treino com a filha caçula

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais para mostrar um pouco de sua rotina na academia. Ela compartilhou alguns momentos do treino ao lado da filha caçula, Olívia, fruto de seu casamento com o ator e apresentador Otaviano Costa.

Em seu Instagram oficial, a artista contou que, mesmo com a chuva no Rio de Janeiro, as duas decidiram encarar os exercícios e seguiram para a academia. Nos registros gravados por Flávia, é possível observá-las fazendo abdominais, elíptico e prancha, o mais difícil de todos, de acordo com Olívia. "Não consigo fazer. A prancha é muito chata, é a pior parte. As máquinas são legais", comentou a herdeira dos famosos no vídeo. Confira!