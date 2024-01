Flávia Alessandra mostra dia de treino com a filha caçula em dia chuvoso

A atriz Flávia Alessandra encarou o temporal no Rio de Janeiro e compartilhou registros na academia ao lado da filha caçula, Olívia

A atriz Flávia Alessandra usou as redes sociais para mostrar um pouco de sua rotina na academia. Na tarde da última terça-feira, 23, ela compartilhou alguns momentos do treino ao lado da filha caçula, Olívia, fruto de seu casamento com o ator e apresentador Otaviano Costa.

Em seu Instagram oficial, a artista contou que, mesmo com a chuva no Rio de Janeiro, as duas decidiram encarar os exercícios e seguiram para a academia. Nos registros gravados por Flávia, é possível observá-las fazendo abdominais, elíptico e prancha, o mais difícil de todos, de acordo com Olívia.

"Não consigo fazer. A prancha é muito chata, é a pior parte. As máquinas são legais", comentou a herdeira dos famosos no vídeo. Ao final do treino, a atriz revelou que o temporal no Rio ainda continuava e as duas retornaram para casa debaixo de chuva.

Além de Olívia, Flávia Alessandra também é mãe de Giulia Costa, fruto de seu antigo relacionamento com o ator e diretor Marcos Paulo (1951-2012). A jovem, de apenas 23 anos, já fez um grande desabafo a respeito da pressão sofrida para manter um corpo perfeito.

Em dezembro do ano passado, Giulia falou publicamente sobre as medidas extremas que já cometeu para tentar alcançar um padrão. "Quando eu lembro as maluquices que eu precisava fazer pra ter esse corpo… Eu fico até feliz com o meu atual", declarou ela, que também já revelou ter enfrentado uma batalha contra compulsão alimentar.

Flávia Alessandra arrasa em ensaio ousado na praia

A atriz Flávia Alessandra mostrou todo o seu poder em novo ensaio fotográfico. Nesta segunda-feira, 22, a artista compartilhou novos cliques encantadores em uma praia do Rio de Janeiro e deixou seus seguidores de queixo caído com o look ousado.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Otaviano Costa posou na areia ao pôr-do-sol e exibiu suas lindas curvas para a câmera. Nas fotos, Flávia posou de regatinha branca, além de uma linda saia transparente, com alguns detalhes de pedras.

"Cores, tramas, texturas, escamas, detalhes que encantam e fazem a gente se sentir uma sereia", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Suas fotos são demais, sempre muito artísticas", disse um fã. "Deusa!", enalteceu outro. "Aaaaiiii meu coração! Que sereia é essa Brasil!", declarou mais um.