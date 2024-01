Flávia Alessandra arrasa em ensaio ousado na praia: "Uma sereia"

Flávia Alessandra surge belíssima nas redes sociais e arrasa em ensaio fotográfico ousado em praia do Rio de Janeiro; confira as fotos!

A atriz Flávia Alessandra mostrou todo o seu poder em novo ensaio fotográfico. Nesta segunda-feira, 22, a artista compartilhou novos cliques encantadores em uma praia do Rio de Janeiro e deixou seus seguidores de queixo caído com o look ousado.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Otaviano Costa posou na areia ao pôr-do-sol e exibiu suas lindas curvas para a câmera. Nas fotos, Flávia posou de regatinha branca, além de uma linda saia transparente, com alguns detalhes de pedras.

"Cores, tramas, texturas, escamas, detalhes que encantam e fazem a gente se sentir uma sereia", escreveu a famosa na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores lhe rasgaram elogios. "Suas fotos são demais, sempre muito artísticas", disse um fã. "Deusa!", enalteceu outro. "Aaaaiiii meu coração! Que sereia é essa Brasilllll!", declarou mais um.

Flávia Alessandra ostenta curvas impecáveis durante passeio de barco

No último dia 19, Flávia Alessandra postou outras fotos de tirar o fôlego em suas redes sociais. A atriz elevou a temperatura da web ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo o dia ensolarado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ao lado da sua família.

Nos cliques publicados em seu perfil oficial do Instagram, a artista aparece esbanjando toda sua beleza e suas curvas impecáveis, com um biquíni azul, durante um passeio de barco. Em um dos registros, a mulher do apresentador Otaviano Costa surge pulando no mar.

"Dia lindo no meu paraíso Arraial do Cabo com o maior bem que temos: família (faltando Jujuba e Ota)", escreveu a famosa, recebendo diversos elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa", falou outra. "Que família linda", afirmou uma fã.