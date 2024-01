Flávia Alessandra ostenta curvas impecáveis durante passeio de barco

A atriz Flávia Alessandra esbanjou toda sua beleza ao surgir curtindo o dia ensolarado durante um passeio em Arraial do Cabo

A atriz Flávia Alessandra elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques curtindo o dia ensolarado em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, ao lado da sua família.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando toda sua beleza e suas curvas impecáveis, com um biquíni azul, durante um passeio de barco. Em um dos registros, a mulher do apresentador Otaviano Costa surge pulando no mar.

"Dia lindo no meu paraíso Arraial do Cabo com o maior bem que temos: família (faltando Jujuba e Ota)", escreveu a famosa, recebendo diversos elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Deusa", falou outra. "Que família linda", afirmou uma fã.

Recentemente, Flávia agitou as redes sociais ao se refrescar na piscina de sua mansão com um look ousado. Nas imagens, ela aparece com um maiô branco cavadíssimo, que deixou à mostra seu quadril sarado e as curvas impecáveis. O modelito ainda contou um recorte na região do abdômen.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra revela o que tem dentro de sua bolsa

Sem nada a esconder, a atriz Flávia Alessandra revelou o que carrega dentro de sua bolsa para seus seguidores. Em vídeo publicado nas redes sociais, a esposa de Otaviano Costa abriu sua intimidade e exibiu o que sempre está com ela no seu dia a dia.

"O que tem na minha bolsa? Gente, olha, dessa vez é uma bolsa-mala, porque a pessoa tá em mudança. Então tipo assim, tá uma loucura. Eu acho que nunca tive uma bolsa assim na vida. Começando com contas para pagar, uns óculos de grau básicos, porque a tia já está precisando de um apoio. Nós temos uma câmera fotográfica, daquelas antiguinhas, que eu achei na mudança e aí eu trouxe para conseguir comprar carregador, bateria. E como se não bastasse, eu achei outra também [...]", contou em um trecho. Confira!