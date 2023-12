Flávia Alessandra revela o que tem dentro de sua bolsa: "Apenas o essencial"

Flávia Alessandra abre a sua intimidade e revela em detalhes o que tem dentro de sua bolsa do dia a dia; saiba o que ela usa sempre!

Sem nada a esconder, a atriz Flávia Alessandra revelou o que carrega dentro de sua bolsa para seus seguidores. Em vídeo publicado nas redes sociais na última quarta-feira, 6, a esposa de Otaviano Costa abriu sua intimidade e exibiu o que sempre está com ela no seu dia a dia.

No registro, publicado em seu perfil oficial do Instagram, a artista surgiu com uma enorme bolsa de luxo em mãos e mostrou os itens que leva consigo para todos os lugares. "O que tem na minha bolsa? Gente, olha, dessa vez é uma bolsa-mala, porque a pessoa tá em mudança. Então tipo assim, tá uma loucura. Eu acho que nunca tive uma bolsa assim na vida", iniciou ela.

Em seguida, Flávia começou a tirar vários itens de sua bolsa e exibir para a câmera. "Começando com contas para pagar, uns óculos de grau básicos, porque a tia já está precisando de um apoio", disse ela, que colocou o item. A famosa ainda abriu uma necessaire, que levava sua carteira, bateria extra de celular e um gloss.

Ela ainda surpreendeu ao revelar que leva um item curioso em sua bolsa e se divertiu com a situação. "Nós temos uma câmera fotográfica, daquelas antiguinhas, que eu achei na mudança e aí eu trouxe para conseguir comprar carregador, bateria. E como se não bastasse, eu achei outra também. Claro, porque em mudança a gente acha as coisas", revelou.

Flávia ainda confessou que tem medo de ficar sem bateria fora de casa e revelou seu segredo para que isso não aconteça. "Temos carregador, além de três baterias extras, porque posso ficar sem tudo, menos sem telefone", contou. A loira ainda leva um kit de sobrevivência básico, com escovas de dente, fio dental, kit de remédios, lixa de unha, óleos essenciais, além de guloseimas como balas, chicletes e chá.

Por fim, ela ainda mostrou que leva consigo uma bola antiestresse, piranha de cabelo, cheirinho de unha, álcool em gel, pastilhas de garganta, óculos de sol, variedades de glosses, cremes de mão, fone de ouvido, pó compacto, chaves de casa, caneta.

"Tem um mundo aqui dentro. Não é assim normalmente, gente, eu juro que não é. Mas eu tô me mudando", justificou Flávia. Na legenda da publicação, ela ainda comentou sobre a quantidade de itens que leva consigo: "Na minha bolsa carrego apenas o essencial", brincou.

Confira o vídeo: