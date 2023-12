De roupa íntima, Flávia Alessandra revela corpaço mega torneado

Flávia Alessandra revela curvas esculturais ao aparecer só de roupa íntima e deixa internautas impactados com sua aparência

A atriz Flávia Alessandra impactou os internautas neste domingo, 03, ao postar uma foto usando apenas roupa íntima. No registro, a loira apareceu revelando suas curvas esculturais e impactou com sua aparência.

Vestindo apenas uma camiseta e uma calcinha de renda, a esposa de Otaviano Costa deixou sua barriga à mostra e não passou despercebida pelos internautas, que logo a encheram de elogios e demonstraram-se chocados com a artista.

"Últimos momentinhos nessa casa que fui tão feliz. Que venha a nova fase", comentou Flávia Alessandra sobre ter deixado sua cobertura luxuosa de frente para praia para se mudar para outra residência.

Nos comentários, os seguidores babaram pela atriz. "Uma das mais bonitas da TV", observaram os fãs. "Digitando com os pés, porque com as mãos estou aplaudindo", brincaram outros ao verem a mãe de Giulia Costa e Olivia Costa.

Nas últimas semanas, a famosa impressionou ao exibir seu abdômen sarado enquanto treinava pesado na academia ao lado do esposo. No México, ela causou ao surgir fazendo topless e usando apenas a parte de baixo do biquíni.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra faz festão neon para os 13 anos da filha caçula

A atriz Flávia Alessandra fez mais uma festa para comemorar os 13 anos de sua filha com Otaviano Costa, a jovem Olívia Costa. Após uma reunião simples com a família, a famosa promoveu um grande evento para herdeira e seus amiguinhos.

Com o tema neon, a menina celebrou seu aniversário com os colegas em grande estilo. Além de uma decoração impecável com as cores vibrantes e fluorescentes, a garota ainda se divertiu com uma baladinha particular.

"Oli fez 13", escreveu Flávia Alessandra ao publicar o vídeo resumindo um pouco como foi a festa e revelando os detalhes do momento. Na sexta-feira, 06, a loira postou um vídeo da reunião com a família.