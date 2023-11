Flávia Alessandra exibe corpo torneado em treino e choca: 'Dando banho nas de 20'

Em academia no México, Flávia Alessandra exibe curvas mega torneadas e impressiona

A atriz Flávia Alessandra impressionou ao compartilhar um vídeo treinando durante a viagem que está fazendo com o marido Otaviano Costa no México. Nesta terça-feira, 07, a famosa postou o momento fitness com o amado e roubou a cena.

Isso porque, a loira, de 49 anos, exibiu seu corpo mega sarada enquanto se exercitava no local. De shortinhos e barriga de fora, a artista provou ser dona de curvas muito torneadas e chocou os internautas com sua forma.

"Utreino tá em dia, e o seu? Estou na correria de gravações aqui no México. Treinar é o nosso combustível, gente!", comentou sobre não abrir mão de se mexer. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a artista. "Dando banho nas de 20", elogiaram a loira. "Lindos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra causou ao aparecer fazendo topless e usando apenas a parte de baixo o biquíni. Os registros foram tirados por Otaviano Costa na varanda do local onde estão hospedados no México.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra nega que faz xixi em Otaviano Costa

Recentemente, após participar do programa de Sabrina Sato e Marcelo Adnet, o Sobre Nós, Flávia Alessandra e Otaviano Costa viraram notícias sobre praticarem o "golden shower" durante a intimidade.

Rindo da situação, a loira comentou que tudo não passou de uma brincadeira que fizeram por se sentirem a vontade no programa descontraído. Bem humorados, os pombinhos aproveitaram um momento da conversa para fazerem a piada.

"E nós como um casal em sintonia, um começa a frase, o outro completa, eu levanto a piada e meu marido vai e acaba de sacar na cesta e assim a coisa foi tomando uma dimensão e se propagando tanto que a gente tá passando aqui pra dizer que não é verdade", negou que efetuam a prática.

Flávia Alessandra então esclareceu que não vê nenhum problema em quem gosta de fazer. "Que assim, eu acho que nenhum problema, cada um sabe da sua vida, faz o que convém, portanto, que tenha ali o consentimento, mas gente não é o nosso caso, era uma brincadeira", declarou a famosa.