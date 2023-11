Flávia Alessandra ostenta corpaço ao apostar em look ousado durante viagem

A atriz Flávia Alessandra ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar fotos exibindo seu corpão sarado

Flávia Alessandrachamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza. Ela está passando alguns dias no México para gravar um novo programa ao lado do marido, Otaviano Costa, e aproveitou o tempo livre para curtir o local.

Mas fotos postadas no feed do Instagram nesta quarta-feira, 1º, a atriz ostentou seu corpaço ao surgir usando um cropped colorido e uma saia preta longa. Ela completou a produção com óculos escuros. O look deixou em destaque seu abdômen sarado e suas pernas torneadas.

Ao dividir os cliques, Flávia falou sobre o novo trabalho. "Dias muito difíceis aqui no México", brincou ela no começo da legenda. "Mesmo com muito trabalho, a experiência de apresentar um reality tem sido intensa e surpreendente dia após dia!", completou a postagem.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Musa", disse uma seguidora. "A mais linda", afirmou outra. "Deve ser muito maravilhoso ser bonita assim. Parabéns, está linda", falou uma fã. "Diva, perfeita e sem defeitos", comentou mais uma.

Recentemente, Flávia postou alguns cliques agarradinha com Otaviano Costa, e aproveitou para se declarar para ele. "Os perigos de estar na praia e sair uma tentação do mar. E de repente vocês estão casados há 17 anos com filhos e um amor caliente", escreveu ela na legenda.

Confira as fotos:

Jennifer Lopez surpreende ao postar foto de Flávia Alessandra

A atriz e cantora Jennifer Lopez pegou os fãs de surpresa nesta semana ao compartilhar uma foto da atriz Flávia Alessandra nos stories do Instagram. A imagem exibia a brasileira com um look inspirado na diva internacional.

Flávia usou um vestido inspirado no modelito icônico que Jennifer usou da Versace no Grammy Awards de 2000. Agora, foi a vez da brasileira surgiu com o vestido verde estampado em uma festa de Halloween que aconteceu recentemente. A imagem chegou até Lopez, que fez questão de compartilhar. Veja a foto!