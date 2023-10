Flávia Alessandra surge agarradinha com Otaviano Costa: "Amor caliente"

A atriz Flávia Alessandra se declarou para o marido ao compartilhar algumas fotos em clima de romance

Flávia Alessandrausou as redes sociais nesta quarta-feira, 25, para compartilhar uma sequência de cliques ao lado do marido, Otaviano Costa. Os dois estão na Espanha, onde vão gravar um novo programa que vão apresentar juntos.

Nos cliques publicados no Instagram, a atriz aparece usando um vestido justo azul, com recortes na cintura. Já o apresentador está com uma camisa da mesma cor e uma calça jeans. Eles trocam olhares apaixonados e também se abraçam enquanto são fotografados em uma praia.

Ao dividir os registros com agarradinha com o marido, Flávia Alessandra, que encerrou seu contrato com a Globo após 34 anos na emissora, aproveitou para se declarar para ele. "Os perigos de estar na praia e sair uma tentação do mar. E de repente vocês estão casados há 17 anos com filhos e um amor caliente", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rasgaram elogios para os artistas. "O casal perfeito não exist… ops, Flávia e Otaviano vocês são perfeitos", afirmou uma seguidora. "Casalzão lindo e charmoso. Vocês arrasam", falou outra. "Casal lindo!! Merecem tudo de bom!", comentou uma fã. Otaviano também se manifestou. "A gente combinou com o céu de sair todo mundo bem azul", disse ele.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra exibe corpaço ao usar vestido justo

Nesta última terça-feira, 24, Flávia Alessandra arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante sua viagem. Nas fotos, a atriz aparece fazendo poses à beira de uma piscina, usando um vestido justo azul, com recortes na cintura, deixando sua cintura definida em destaque. A loira completou a produção com um tamanco branco, óculos escuros e uma bolsa. "Azul é a cor mais quente", afirmou a artista na legenda. Veja as fotos!