Flávia Alessandra deixa meia calça à mostra em look ousado e impressiona

Atriz Flávia Alessandra apostou em combinação cheia de estilo com meia calça e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 12h25

A atriz Flávia Alessandra (47) surpreendeu com mais um look cheio de estilo!

Nesta quarta-feira, 18, a artista compartilhou cliques usando uma combinação diferente de meia calça laranja e jeans e chamou muita atenção.

Com a peça de cor vibrante à mostra, Flávia Alessandra exibiu seu corpaço ao arrematar a combinação com um cropped verde com franjas.

"I feel love", escreveu ela na legenda sobre sentir o amor. Nos comentários, os internautas a admiraram. "Maravilhosa", elogiaram a esposa de Otaviano Costa (48).

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra deu o que falar ao aparecer com um vestido micro bem menininha. Nesta terça-feira, 17, a loira fez vários registros em São Paulo.

Veja o look estiloso e ousado de Flávia Alessandra: