Sem sutiã, Flávia Alessandra exibe decote poderoso e Otaviano Costa comenta: ''Minha leoa''

Atriz Flávia Alessandra surgiu de camisa aberta e fez a temperatura subir na rede social

CARAS Digital Publicado em 11/05/2022, às 14h08

A atriz Flávia Alessandra (47) fez a temperatura subir com mais um clique de camisa aberta!

Após compartilhar uma série de fotos do ensaio que fez com o look cheio de atitude, a artista repetiu a dose beleza nesta quarta-feira, 11, com mais uma foto do momento.

Sem sutiã, Flávia Alessandra surgiu exibindo um decote poderoso. "Primeiramente Boa Tarde", escreveu ela na legenda do registro que apareceu esbanjando beleza e sensualidade.

Não demorou para ela receber uma chuva de comentários, inclusive do marido, o apresentador Otaviano Costa (48). "Minha leoa", falou ele. "Linda", disseram os fãs.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra exibiu seu corpaço sarado com estilo ao apostar em um look nada discreto para a academia.

Veja o clique de Flávia Alessandra sem sutiã: