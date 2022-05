Cheia de estilo, Flávia Alessandra exibe corpaço ao sair da academia

Atriz Flávia Alessandra foi flagrada deixando academia e se destacou com look monocromático de cor vibrante

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 13h47

A atriz Flávia Alessandra (47) foi flagrada na Barra da Tijuca nesta quinta-feira, 5.

Cheia de estilo, a atriz global roubou a cena nas ruas cariocas ao deixar a academia com um look monocromático de cor vibrante.

De calça legging levemente brilhante e body de mangas, Flávia Alessandra surgiu deslumbrante passando pelo local.

Falando no celular, a esposa de Otaviano Costa (48) apareceu esbanjando beleza e estilo ao ainda eleger óculos escuros para o look fitness.

Ainda recentemente, em sua rede social, Flávia Alessandra deu show de estilo e ousadia ao apostar em um look micro com botas no joelho.

Veja as fotos de Flávia Alessandra saindo da academia:

Fotos: Fabricio Pioyani/AgNews