De camisa aberta, Flávia Alessandra exibe decote sem sutiã e para tudo

Atriz Flávia Alessandra montou look cheio de atitude com camisa branca e arrancou suspiros na rede social

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 12h52

A atriz Flávia Alessandra (47) causou com mais um look cheio de atitude!

Nesta terça-feira, 10, a artista global compartilhou fotos usando uma camisa branca com ousadia e chamou muita atenção.

Com a peça aberta, Flávia Alessandra exibiu um decote sem sutiã enquanto fez várias poses em um banheiro. De bermuda amarela e sapatos de grife, ela arrematou a combinação com estilo.

"Você tem uma peça coringa no seu guarda roupas? Me diz qual é a sua? Pra mim umas das peças que vai com tudo, é a camisa branca, que funciona tanto pra um look mais sério, quanto para um mais confortável", comentou a dica de estilo.

Nos comentários, os seguidores encheram a esposa de Otaviano Costa (48) de elogios. "Musa", admiraram. "Perfeita", disseram outros.

Ainda na última semana, Flávia Alessandra foi flagrada saindo de uma academia do Rio de Janeiro toda estilosa. Na ocasião, ela foi vista com um look de ginástica nada básico.

Veja as fotos de Flávia Alessandra de camisa branca: