Filha de Fátima Bernardes exibe barriga sarada e cinturinha PP em selfie pós treino

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, posa com look de academia e choca ao destacar tanquinho sarado

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59), impressionou seus seguidores nesta segunda-feira, 29, ao compartilhar em suas redes sociais um clique para mostrar que começou a semana completamente focada em sua rotina de treinos.

Por meio de seu Instagram oficial, a jovem de 25 anos, exibiu o shape definido ao posar em uma selfie de frente para o espelho. Mostrando que o treino está fazendo efeito, ela exibiu o físico de dar inveja, ao surgir de top curtinho e calça de academia às 7h24 da manhã.

Nos cliques, a barriga super sarada e a cinturinha de pilão ficaram em evidência. “Bom dia!", escreveu ela ao interagir com os fãs na legenda do clique.

Há poucos dias atrás, em entrevista ao podcast Vibe Boa Podcast, da amiga Lívian Aragão, Beatriz Bonemer contou detalhes sobre sua vida amorosa e abriu o jogo ao revelar que nunca namorou.

"Nunca namorei. Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela, porque eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse", disse ela, que se definiu: "Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás".

VEJA O STORY DE BIA BONEMMER:

Foto: Reprodução/Instagram

Beatriz Bonemer surge deslumbrante em look para noitada

Beatriz Bonemer deu um show de elegância ao mostrar as fotos do seu look para curtir a noitada com os amigos. Por meio de sua conta no Instagram, a morena publicou uma série de fotos onde apareceu com um vestido preto longo e de alça fininha. O modelito destacou as curvas impecáveis dela. Para completar o visual, ela apostou na maquiagem caprichada.

Nos comentários das fotos, a jovem recebeu vários elogios dos seus seguidores. “Gente, que gata”, disse um internauta. “Muito linda”, afirmou outro. “Que maravilhosa”, declarou mais um.