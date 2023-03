Filha de Fátima Bernardes surge deslumbrante em look para noitada

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer arrasa ao escolher um vestido preto para curtir a noitada com os amigos

Filha dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, Beatriz Bonemer deu um show de elegância ao mostrar as fotos do seu look para curtir a noitada com os amigos. Nesta sexta-feira, 17, ela relembrou as fotos de uma noite fora de casa e ostentou toda a sua beleza.

A morena apareceu com um vestido preto longo e de alça fininha. O modelito destacou as curvas impecáveis dela. Para completar o visual, ela apostou na maquiagem caprichada.

Nos comentários das fotos, a jovem recebeu vários elogios dos seus seguidores. “Gente, que gata”, disse um internauta. “Muito linda”, afirmou outro. “Que maravilhosa”, declarou mais um.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influencer digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.

Beatriz Bonemer mostra foto do seu quarto

A jovem Beatriz Bonemer (25), que é filha de Fátima Bernardes (60) e William Bonner (59), encantou seus seguidores ao mostrar um pouco de como é a decoração do seu quarto luxuoso. Ela revelou uma parte da decoração do ambiente em uma foto nas redes sociais.

Beatriz revelou que escolheu a cor amarela para alegrar o ambiente, com direito a poltrona e enxoval nesta cor. Além disso, ela revelou a estante com espelho no fundo que fica atrás de sua cama e também a cabeceira luxuosa. Além disso, ela exibiu a cortina de renda branca.