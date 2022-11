Fernanda Souza recebe elogios por pele sem maquiagem: "Minha namorada também ama"

Atriz Fernanda Souza revelou que tem pele oleosa e melasma, e falou sobre a importância dos cuidados com a pele

A atriz Fernanda Souza chocou ao aparecer sem maquiagem no Instagram. Os seguidores ficaram impressionados com a pele impecável dela.

Em uma publicidade para uma marca de cuidados para a pele, a ex do cantor Thiaguinho posou em seu banheiro com a cara lavada. No vídeo, ela fala sobre 'skincare' e recebeu muitos elogios.

Ao responder os fãs, ela contou que possui a pele oleosa e tem melasma, mas que os cuidados a ajudaram muito. "Eu não era essa pessoa, mas agora minha filha… eu durmo toda cheia de creme! Virei minha mãe que faz skincare desde os 25… ela tá com 70 e uma pele babado!", respondeu a uma fã.

Outra seguidora afirmou que preferia a atriz sem maquiagem: "É ainda mais linda de rosto lavado. Fala sério, não é qualquer pessoa que fica gata sem maquiagem". A atriz contou uma curiosidade no comentário:"Minha namorada também ama sem!".

A ruiva e Eduarda Portoassumiram o relacionamento no começo deste ano e foi seu primeiro após o divórcio do cantor Thiaguinho. Elas, o ex-Exaltasamba e a namorada, influenciadora Carol Peixinho, já até se encontraram e publicaram fotos sem rivalidade.