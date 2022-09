Fernanda Souza surge abraçada com a namorada em nova foto

Fernanda Souza encanta ao compartilhar momento romântico com a namorada, Eduarda Porto, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 14h02

A atriz e apresentadora Fernanda Souza agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos do seu final de semana ao lado da namorada, Eduarda Porto. Ela compartilhou uma foto abraçada com a amada durante um passeio juntas e encantou seus fãs.

No clique, as duas apareceram abraçadas e de costas em um lugar aberto. Além disso, ela também mostrou a foto do seu encontro com o ex-marido, o cantor Thiaguinho, e as namoradas. Fernanda apareceu ao lado de Eduarda, enquanto Thiaguinho posou com a ex-BBB Carol Peixinho.

Vale lembrar que Fernanda Souza e Eduarda Porto assumiram o namoro publicamente em abril deste ano, quando a artista mostrou uma foto delas juntas nas redes sociais. Este é o primeiro relação que Fernanda assume após o fim do casamento com o cantor Thiaguinho.

Confira as fotos do final de semana de Fernanda Souza: