Fernanda Souza recebe elogios por aparência jovem após postar fotos e responde os fãs

Fernanda Souza postou fotos da mudança de visual que fez no cabelo e recebeu elogios pela aparência jovial

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 13h04

A atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) compartilhou nas redes sociais as fotos da mudança nos cabelos. Ela apareceu ruiva em um tom mais escuro, próximo ao acobreado, com o comprimento próximos aos seios e cachos.

"Tu achou mesmo que a geminiana aqui ia ficar quase 1 ano e meio sem mudar o cabelo?", escreveu Fernanda em uma das fotos, em referência ao seu signo do zodíaco, conhecido pela versatilidade.

Fernanda recebeu elogios nos comentários da publicação. Uma de suas seguidoras perguntou qual era o "segredo do rejuvenescimento"."Você está cada dia mais nova", afirmou.

A artista respondeu: "Menina, eu não sei. Porque não tem uma gota de nada nessa cara! Pura, pura, pura. Deve ser o famoso 'tá vindo de dentro'", respondeu ela.

Ela também recebeu mensagens de outras famosas, em sua foto. "Surreal", escreveu a apresentadora Maísa Silva (20). "É de uma beleza que nem sei", opinou Cláudia Raia (55).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza e Thiaguinho trocam elogios nas redes sociais

Fernanda Souza também usou as redes sociais para divulgar o novo trabalho do ex-marido, Thiaguinho, em comemoração aos 20 anos de carreira. Pelos Stories do Instagram, no último dia 14, os artistas trocaram elogios e encantaram os fãs.

"Já tá no YouTube esse projeto tão incrível dos 20 anos de carreira do Thiaguinho. Eu já assisti e está emocionante. Thiago é um dos maiores artistas desse país. Seu compromisso com a arte é algo surreal", disparou ela.

Ela ainda exaltou a família do artista, com quem foi casada por oito anos. "E isso aqui deixou meu coração quentinho, ver dois irmãos construindo uma história linda e potente deve encher de orgulho o coração da @gloriabarbosa e @jbarbosa10. Parabéns pelos filhos incríveis que vocês tem! Amo demais vocês todos e morro de orgulho!", completou.