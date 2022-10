Fernanda Souza e Thiaguinho trocam elogios nas redes sociais: ''Faz parte dessa história''

A atriz Fernanda Souza divulgou o novo trabalho do ex-marido, Thiaguinho e rasgou elogios nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 15h47

Fernanda Souza (38) usou as redes sociais para divulgar o novo trabalho do ex-marido, Thiaguinho (39), em comemoração aos 20 anos de carreira. Pelos Stories do Instagram, os artistas trocaram elogios e encantaram os fãs.

Amigos desde o término do casamento em 2019, a atriz comentou sobre o novo show do cantor, Meu Nome é Thiago André. "Já tá no YouTube esse projeto tão, tão, tão incrível dos 20 anos de carreira do Thiaguinho. Eu já assisti e está emocionante. Thiago é um dos maiores artistas desse país. Seu compromisso com a arte é algo surreal", disparou ela.

Ela ainda exaltou a família do artista, com quem foi casada por oito anos. "E isso aqui deixou meu coração quentinho... Ver dois irmãos construindo uma história linda e potente deve encher de orgulho o coração da @gloriabarbosa e @jbarbosa10! Parabéns pelos filhos incríveis que vocês tem! E Dezzi e Ré: vocês são phoda! Amo demais vocês todos e morro de orgulho!", completou.

Thiaguinho, então, fez questão de repostar as publicação de Fernanda e agradecer. "Ahhh, você sabe de toda a luta e faz parte demais dessa história. Você que é 'phoda'! Obrigada por tudo", disse ele.

