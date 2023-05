Fernanda Souza exibe a barriga reta em selfie na academia

Fernanda Souza abre álbum de fotos de momentos de sua vida no último mês e a barriga sarada rouba a cena em uma selfie na academia

A atriz e apresentadora Fernanda Souza (38) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 2, ao abrir um álbum de fotos de momentos que viveu nas últimas semanas. Em uma das fotos, ela surgiu na academia com look curtinho e ostentou sua barriga reta e sarada.

Na imagem, a estrela fez uma selfie após o treino e apareceu só de top e shorts. O modelito deixou à mostra a barriga sarada dela e suas pernas torneadas.

Nas outras fotos, Fernanda Souza surgiu curtindo momentos ao ar livre e também em seu trabalho como apresentadora. Recentemente, ela gravou o reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, que ainda não tem data de estreia.

A novidade foi revelada por ela em um post nas redes sociais há pouco tempo.

"Mais um pra conta, hein Netflix??? Com muito prazer que apresento a vocês, nosso mais NOVO REALITY 100% BRASILEIRO: Ilhados com a sogra! Como é que ninguém tinha pensado em fazer um reality com essa figura tão emblemática da sociedade??? Só @netflixbrasil mesmo pra por: Competição, filhos, mães, casais, treta, praia, superação e Fernanda Souza tudo no mesmo reality! TÁ ENTREGANDO TUDO, hein Netinha?", disse ela, e completou: "Estreia? Não tenho ideia! Enquanto isso vamo de Spoiler! Vai ser phodaaaaaaaaa! Vocês não tem noção não!".

Fernanda Souza curte show do ex-marido com a atual namorada

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.