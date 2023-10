Fernanda Souza coloca as pernas para jogo ao surgir com minissaia em novas fotos

Fernanda Souza recebe vários elogios dos fãs ao ostentar toda a sua beleza em novas fotos

A atriz Fernanda Souza agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao mostrar toda a sua beleza em um novo post. Desta vez, a estrela compartilhou uma foto com look estiloso e curtinho e recebeu vários elogios dos fãs.

Na foto, a beldade deixou as pernas torneadas à mostra ao aparecer de minissaia e top branco nos bastidores das gravações de seu novo programa no streaming. Ela usou as fotos para divulgar o lançamento dos novos episódios do reality show Ilhados com a Sogra, da Netflix, no qual ela é a apresentadora.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza dela. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Gata demais”, afirmou outro. “Cada dia mais linda”, escreveu mais um. “Perfeita”, escreveu outro.

Há pouco tempo, Fernanda Souza completou 39 anos de idade e celebrou com um recado nas redes sociais. "Meus presentes de 39 anos: Natureza, Nascer do sol, Silêncio, Oração, Flores, Saúde, Amor dos que me amam. E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração! Obrigada, Meu Deus! Por tanto! E bora pra mais uma volta ao Sol! E obrigada por tanto carinhooo, gente!!!!!!", disse ela.

Fernanda Souza curte passeio com a namorada e o ex-marido

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Há pouco tempo, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

O quarteto ainda contou com a companhia de outros amigos enquanto aproveitavam o dia ensolarado ao ar livre. Fernanda e Duda dispensaram o biquíni na ida à praia e apareceram com looks longos e que cobriam todo o corpo. Thiaguinho apareceu de bermuda e camiseta. Enquanto isso, Carol escolheu uma camisa branca longa e colocou um biquíni por baixo.

Fotos: JC Pereira / AgNews