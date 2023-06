De biquíni, Fernanda Souza exibe a cinturinha fina ao celebrar seu aniversário

Fernanda Souza ostenta seu corpaço escultural ao exibe foto apenas de biquíni em dia na praia

A atriz e apresentadora Fernanda Souza elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar uma foto apenas de biquíni. A estrela exibiu a imagem no meio do álbum de fotos para celebrar a chegada dos seus 39 anos de vida. Para celebrar o seu aniversário, ela relembrou momentos especiais que viveu recentemente e exibiu a foto com look mínimo.

Na imagem, a morena surgiu apenas de biquíni preto estilo hot pants e deixou à mostra sua cinturinha fina e as pernas torneadas durante um dia de sol na praia. Na legenda, a estrela falou sobre a alegria de comemorar mais um aniversário.

"Meus presentes de 39 anos: Natureza, Nascer do sol, Silêncio, Oração, Flores, Saúde, Amor dos que me amam. E o melhor presente de todos é o amor dessa mulher que é minha estrutura, minha paz, minha aula, minha parceira, meu colo, minha razão e meu coração! Obrigada, Meu Deus! Por tanto! E bora pra mais uma volta ao Sol! E obrigada por tanto carinhooo, gente!!!!!!", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Souza (@fernandasouzaoficial)

Fernanda Souza curte show do ex-marido com a atual namorada

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.