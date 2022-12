Fernanda Paes Leme surge esbanjando boa forma ao compartilhar foto renovando o bronzeado

A atriz Fernanda Paes Leme exibiu a boa forma ao surgir tomando sol de biquíni em foto tirada após o jogo da seleção brasileira

Nesta sexta-feira, 9, Fernanda Paes Leme deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma foto esbanjando beleza ao tomar sol.

A atriz exibiu a boa forma ao surgir vestindo um biquíni azul em uma selfie tirada de cima, ângulo que mostrava seu corpo escultural.

Na legenda da postagem, a apresentadora do podcast “Quem Pode Pod” comentou sobre a derrota do Brasil pela Croácia na Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira: “Só me resta tomar um solzinho”.

Nos comentários, a apresentadora Sabrina Sato elogiou: “Gata demais”. E a atriz Carolina Dieckmann comentou sobre a derrota da seleção brasileira: “Tô triste demais”.

Os seguidores de Fernanda adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, comentou uma fã. E outra seguidora elogiou: “Linda”.

Luto!

Nessa semana, Fernanda Paes Leme foi às suas redes sociais lamentar a morte da atriz Márcia Manfredini, com quem atuou na série “Sandy & Junior”.

"Com imensa tristeza que tive conhecimento da partida da querida e talentosa Márcia Manfredini. Fica a lembrança de tantas cenas que tivemos juntas. Amava quando a Patty encontrava a Irene! Eu no começo da minha carreira, aprendendo com uma grande atriz em cena. Obrigada por tudo! A galerinha mais ou menos ficou muito triste com sua partida… Descansa em paz", disse ela.