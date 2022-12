Fernanda Paes Leme lamenta a morte da atriz do seriado Sandy & Junior

Fernanda Paes Leme emociona com recado para a atriz Márcia Manfredini, que faleceu na segunda-feira, 5

A atriz Fernanda Paes Leme fez uma homenagem especial para lamentar a morte da atriz Márcia Manfredini. Ela faleceu na última segunda-feira, 5, em São Paulo. As duas trabalharavam juntas no seriado Sandy & Junior, da Globo.

Nas redes sociais, Fernanda mostrou fotos das duas nos bastidores da gravações e falou sobre a dor da perda.

"Com imensa tristeza que tive conhecimento da partida da querida e talentosa Márcia Manfredini. Fica a lembrança de tantas cenas que tivemos juntas. Amava quando a Patty encontrava a Irene! Eu no começo da minha carreira, aprendendo com uma grande atriz em cena. Obrigada por tudo! A galerinha mais ou menos ficou muito triste com sua partida… Descansa em paz", disse ela.

O velório do corpo de Márcia Manfredini acontece na tarde desta terça-feira, 6, no Jardim Avelino, em São Paulo.

Filha de Márcia Manfredini deixa recado após a morte da mãe

Filha da atriz Márcia Manfredini, a jovem estudante de direito Luiza Manfredini emocionou ao fazer uma homenagem de despedida para a sua mãe, que faleceu nesta segunda-feira, 5.

Nos stories do Instagram, Luiza relembrou uma foto com a mãe e falou sobre a dor do luto.“Ainda não consigo colocar em palavras a dor que eu estou sentindo. Obrigada por ter sido a melhor mãe que alguém poderia querer. Eu juro que ainda vou te dar muito orgulho onde quer que você esteja. Te amo até o último dia da minha vida”, disse ela.

Por fim, a jovem disse: “Cuida de mim aí de cima, meu anjinho”.