Fernanda Paes Leme rebate internauta que criticou seu envelhecimento: "Não entendeu nada mesmo"

Fernanda Paes Leme rebate crítica sobre envelhecimento; seguidores defenderam a atriz nos comentários

Fernanda Paes Leme (39) rebateu um comentário sobre a sua pele e envelhecimento, por meio das redes sociais.

Ela compartilhou a crítica da seguidora após publicar fotos de suas férias na Bahia. "A idade bate. Se vê no tônus", apontou a seguidora.

"Quando você vê uma foto e escolhe comentar isso, você não entendeu nada mesmo", respondeu Fernanda.

Fãs saíram em defesa da atriz. "Está cada dia mais linda, não importa quanto tempo passe. Isso só mostra que transmitir amor, alegria e competência, só faz a pessoa ser cada dia mais bela", disse uma.

"A idade pode bater e que bom que ela bate. Sinal que estamos vivendo e você parece estar em uma fase ótima", falou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme lamenta a morte da atriz do seriado Sandy & Junior

Fernanda Paes Leme fez uma homenagem especial para lamentar a morte da atriz Márcia Manfredini (1960-2022). Ela faleceu em São Paulo. As duas trabalharam juntas no seriado Sandy & Junior, da Globo.

Também nas redes sociais, Fernanda mostrou fotos das duas nos bastidores da gravações e falou sobre a dor da perda.

"Com imensa tristeza que tive conhecimento da partida da querida e talentosa Márcia Manfredini. Fica a lembrança de tantas cenas que tivemos juntas. Amava quando a Patty encontrava a Irene! Eu no começo da minha carreira, aprendendo com uma grande atriz em cena. Obrigada por tudo! A galerinha mais ou menos ficou muito triste com sua partida… Descansa em paz", disse ela.

Filha da atriz Márcia Manfredini, a jovem estudante de direito Luiza Manfredini emocionou ao fazer uma homenagem de despedida para a sua mãe.

Luiza relembrou uma foto com a mãe e falou sobre a dor do luto.“Ainda não consigo colocar em palavras a dor que eu estou sentindo. Obrigada por ter sido a melhor mãe que alguém poderia querer. Eu juro que ainda vou te dar muito orgulho onde quer que você esteja. Te amo até o último dia da minha vida”, disse ela.