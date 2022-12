Filha de Márcia Manfredini comove ao falar da morte da mãe

Filha de Márcia Manfredini - atriz de 'A Grande Família' e 'Família Paraíso' -, Luiza se despede da mãe com recado emocionante: 'Te amo até o último dia da minha vida'

Filha da atriz Márcia Manfredini, a jovem estudante de direito Luiza Manfredini emocionou ao fazer uma homenagem de despedida para a sua mãe, que faleceu nesta segunda-feira, 5. A morte da artista foi anunciada nas redes sociais por seus amigos famosos em textos de despedida. Então, a herdeira dela também comoveu os fãs da mãe com seu recado especial.

Nos stories do Instagram, Luiza relembrou uma foto com a mãe e falou sobre a dor do luto. “Ainda não consigo colocar em palavras a dor que eu estou sentindo. Obrigada por ter sido a melhor mãe que alguém poderia querer. Eu juro que ainda vou te dar muito orgulho onde quer que você esteja. Te amo até o último dia da minha vida”, disse ela.

Por fim, a jovem disse: “Cuida de mim aí de cima, meu anjinho”.

Em sua carreira, Márcia fez vários trabalhos na TV e no teatro, como Sandy & Junior, Carrossel, Êta Mundo Bom e Deus Salve o Rei. Uma de suas personagens mais lembradas é a Dona Abigail do seriado A Grande Família. Recentemente, ela atuou no seriado Família Paraíso, que é exibido nas tardes de domingo na Globo.