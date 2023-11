Fernanda Paes Leme exibe barrigão com vestido transparente: “Acompanhada da Pilar”

Fernanda Paes Leme posou com um look totalmente transparente para evidenciar o barrigão à espera de sua primeira filha, Pilar

Fernanda Paes Leme surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 21, ao exibir seu barrigão de grávida com um vestido totalmente transparente. A apresentadora do podcast ‘Quem pode, pod’, mostrou que está aproveitando todos os momentos da gestação da sua primeira filha, Pilar, fruto do relacionamento com Victor Sampaio.

Para a estreia de uma nova temporada de seu podcast com Giovanna Ewbank, Fernanda decidiu evidenciar a barriguinha de grávida ao eleger um um vestido nude bordado em tramas, com a ajuda de seu stylist Marcel Maia. A morena também apostou em uma lingerie preta e alguns acessórios estilosos para complementar o look nos registros feitos por Alex Santana.

“Olha eu aqui servindo lookinho outra vez e agora acompanhada da Pilar, pra avisar que hoje tem ‘Quem Pode Pod’”, a apresentadora se derreteu por sua primeira herdeira. “Estão sentindo solta pelo ar uma energia que quer nos dominar? É nosso convidado chegando!”, ela brincou ao anunciar a entrevista com o cantor Junior.

Vale lembrar que Fernanda Paes Leme conquistou notoriedade ao lado do músico! É que a apresentadora iniciou sua carreira no seriado ‘Sandy & Junior’, por isso a amizade com o cantor é de longa data. Além da série, Fepa também acumulou novelas de sucesso em sua trajetória, como ‘Salve Jorge’ e ‘Insensato Coração’.

Agora, além de dividir os bastidores de seu trabalho como apresentadora, Fernanda também encanta seus seguidores com os detalhes da maternidade. Em outubro deste ano, ela anunciou que está à espera de sua primeira filha com o empresário. Os dois estão noivos desde maio de 2022, após começarem a namorar em janeiro de 2021.

Fernanda Paes Leme escolheu nome raro para a filha:

Fernanda Paes Leme, que está esperando sua primeira filha com o noivo, Victor Sampaio, anunciou o nome da herdeira neste domingo, 19. A pequena deverá se chamar Pilar, como comunicou a apresentadora nas redes sociais ao dividir um clique com o nome escrito em sua barriga: “Baby Mó agora tem nome: Pilar”, ela se derreteu em um registro ao lado do noivo.

Os amigos dos famosos aproveitaram para celebrar o nome da pequena. "Finalmente podemos gritar para o mundo que Pilar vem aí! Nome forte igual a mãe dela!”, comemorou Giovanna Ewbank. Mas a apresentadora não é a única celebridade que escolheu o nome raro para a filha. Confira famosos que também decidiram nomear as herdeiras de Pilar.