Fazendo topless, Mariana Rios esbanja beleza natural na piscina: ''Muito sereia''

Apresentadora Mariana Rios fez fotos na piscina sem a parte de cima do biquíni e chamou a atenção

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 19h40

A cantora e apresentadora Mariana Rios () impressionou ao surgir deslumbrante em novos cliques em sua rede social neste sábado, 12. Em uma piscina, ela apareceu plena curtindo o momento e chamou a atenção com tanta beleza.

Nos registros, a famosa apareceu fazendo topless enquanto se refrescava no dia ensolarado usando uma flor vermelha no cabelo.

"Quero um olhar profundo que é capaz de por um segundo transformar o momento em eternidade", escreveu Mariana Rios na legenda dos cliques arrasadores.

Nos comentários, não demorou para os seguidores encheram a artista de vários elogios. "Muito sereia", falaram os fãs. "Simplesmente linda", admiraram outros.

No final do último ano, a famosa impressionou ao mostrar a decoração luxuosa da árvore de Natal de sua mansão. Além dos enfeites, o vestido recortado da musa foi destaque na publicação.

Mariana Rios dá detalhes sobre sua saída da Rede Globo

Após ser escolhida como substituta de Sabrina Sato no comando do reality show “Ilha Record”, Mariana Rios contou que hoje em dia deseja investir mais na carreira de apresentadora do que de atriz.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse a apresentadora durante o podcast PocCast.

